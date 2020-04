Totti ieri ha realizzato una diretta su Instagram con Er Faina di Temptation Island Vip (ebbene sì, ma non fatemi domande) e dopo aver parlato del più e del meno è entrato nell’argomento ‘figli’, spettegolando in particolar modo del primogenito Cristian.

Il ragazzino ha 14 anni (quest’anno soffierà 15 candeline) e gioca a calcio. Il suo sogno, infatti, è quello di emulare le orme del padre e quando Er Faina ha chiesto a questl’ultimo se vede per suo figlio un futuro nella Lazio, l’ex calciatore ha risposto:

“Mio figlio a giocare nella Lazio? [ride, ndr] dipendesse da me ci penserei anche, ma conoscendo Cristian non mi farebbe neanche sedere. Farebbe esattamente come ho fatto io con mia madre ai tempi della Lodigiani”.