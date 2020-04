“Spalletti un padre, poi è cambiato”

“La Sampdoria mi voleva a tutti i costi. Ferrero ha un debole per me, romano e romanista, avrebbe fatto qualsiasi cosa per portarmi a giocare lì”. E’ la confessione di Francesco Totti che, collegato con Sky Sport 24, ha svelato un retroscena dopo il suo addio alla Roma. E non è stata la prima volta che il nome dell’ex capitano giallorosso fu accostato al club blucerchiato. Anche ai tempi di Carlos Bianchi (stagione ’96-97) Totti poteva lasciare la Capitale. “Se non ci fosse stato il torneo Città di Roma sarei andato alla Sampdoria. Volevano darmi in prestito, il mister non mi vedeva bene ed aveva altri obiettivi. Quella serata cambiò tutto. Fortunatamente sono riuscito a rimanere in questa splendida città, nella società che ho sempre amato e stimato. Chissà dove sarei andato dopo Genova, sicuramente non alla Roma”.

Una volta preso atto che la sua avventura da calciatore con la maglia giallorossa fosse finita, a Totti non sono mancate le offerte. “Ho avuto opportunità a fine carriera, all’estero (America, Emirati Arabi ndr) ed in Italia. Ero dubbioso, perché volevo continuare, mi sentivo di poter dare qualcosa – prosegue l’ex capitano -. Un anno non avrebbe cambiato niente però. La mia scelta era una sola: quella di indossare solamente quella della Roma. Per uno o due anni avrei dovuto cancellare tutto e sprecare 24 anni con la Roma”. Lo strappo, è cosa nota, è iniziato per i difficili rapporti con Spalletti nella seconda avventura del tecnico toscano nella Capitale: “Sono stati due personaggi diversi: il primo Spalletti (2005-2009) era top perché era come un secondo padre, era una persona con la quale ci stavo h24 o quasi. Il secondo Spalletti (2016-2017) avrà avuto le sue ragioni o avrà ascoltato idee da altre persone, non dico che abbia voluto mettermi il bastone tra le ruote, ma sicuramente non è andata nel migliore dei modi. Nella seconda parte ho cercato sempre di tenere la testa alta e fare del mio meglio, anche se ero in difficoltà”.

“Lippi mi ha dato forza dopo infortunio”

La Roma è stata la protagonista assoluta della sua carriera, ma il Mondiale 2006 è stato il trofeo più importante vinto da Totti. E pensare che in Germania ha rischiato di non andarci per il celebre infortunio alla caviglia: “Il 19 febbraio ebbi un infortunio serio, la sera stessa Mariani mi operò perché mi ero fratturato il perone e lacerato i legamenti- E’ stato un brutto infortunio, ero sicuro di non poter partecipare ai Mondiali perché il tempo era poco. La sera stessa, dopo l’intervento, Mariani mi disse che toccava a me. Sarebbe dovuto durare 8/9 mesi, ma se ce l’avessi messa tutta sarei potuto partire. Il giorno dopo l’operazione ci fu la sorpresa di Lippi, dove ho visto la voglia nelle sue parole. Mi si è capovolto tutto, mi ha dato la forza di uscire da quel tunnel lungo e buio. Con la voglia di partecipare a questo Mondiale, che per me era l’ultimo, perché avevo già deciso di smettere con la Nazionale. Ho avuto la forza di partecipare e vincere la cosa più importante”. Dopo un anno la decisione di dare l’addio alla maglia azzurra: “E’ stata una decisione presa prima che mi facessi male, avendo un problema alla schiena dovevo mettere da parte qualcosa e non poteva essere la Roma. Purtroppo la scelta pià brutta in quel momento era lasciare la Nazionale”.

“Spero Lazio abbia black out”

Passato, ma anche presente nelle parole di Totti, che fa i complimenti a Paulo Fonseca: “E’ un grandissimo allenatore che sta capendo il calcio italiano, la città di Roma e tantissime cose: me ne parlano tutti bene, in primis i giocatori. La squadra va ad alti e bassi. Purtroppo siamo abituati a questi problemi, ma con l’unione e alcuni innesti precisi della società possiamo fare un grandissimo campionato il prossimo anno. Anche se sono fuori Trigoria io rimarrò per sempre romanista”. Elogi anche per il “cugino” Simone Inzaghi: “E’ uno dei migliori allenatori della Serie A, sta facendo grandissime cose. Ho un grande rapporto con lui, ma sarei stato più contento se avesse allenato un’altra squadra”. Totti infatti veste i panni del “tifoso” quando si parla di lotta scudetto: “Da tifoso romanista spero che la Lazio si possa fermare il prima possibile, sono quelle annate che ti dice tutto bene: spero che ci possa essere un black out”. Chiusura sul suo possibile erede, confermando il suo ruolo di scouting: “La mia volontà è di trovare un altro Totti, un altro giocatore di questo spessore. Cercherò in tutto il mondo: in Italia, in giro per l’Europa e spero di trovarlo, anzi ci riuscirò. Ho già preso qualche giocatore giovane e lo crescerò come ho sempre voluto fare, con il mio pensiero, facendo un percorso diverso da tutti gli altri. Non sarà facile ma cercherò di farli crescere nel migliore dei modi”.