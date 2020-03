Una chat di gruppo su Instagram tra i campioni del Mondo del 2006 s’è trasformata in un Francesco Totti show. L’ex capitano della Roma, invitato da Toni a parlare con i fan, ha detto la sua anche sul campionato: “Per me non riprende. Sarà un bel casino, anche perché adesso con la Fifa e la Federazione dovranno uscire allo scoperto”. Insomma, un’opinione forte.S’ammorbidisce Francesco quando si parla di giallorosso: “Hai nominato la Roma e mi hai fatto tremare per un attimo…”, risponde all’amico Toni, che lo incalza convinto che “tanto il prossimo proprietario della società ti butta dentro”. L’ex numero 10 sorride: “Se mi chiama per giocare, gioco volentieri”. Secondo Toni però a comprarla potrebbe essere proprio lui: “Be’, adesso costa meno. Avevo iniziato il corso da allenatore, ma è tosto. Ho fatto un corso privatamente, non con Coni o Figc, da manager a Roma e poi a Londra. Mi sono fatto spiegare tutto: come si fanno i contratti, l’andamento dei giocatori”.