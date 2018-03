Tottenham, Pochettino: ''Siamo fiduciosi, la Juve non è solo Higuain''

Mauricio Pochettino (afp)

LONDRA – “La Champions è il torneo più importante, secondo solo ai Mondiali. Siamo fiduciosi, non ci poniamo limiti. Sono un sognatore e nella vita bisogna cogliere ogni singola occasione che si presenta. Cercheremo di vincere e poi di andare il più lontano possibile”. Mauricio Pochettino carica il Tottenham in vista della sfida di ritorno di domani sera contro la Juventus. Gli Spurs partono dal prezioso 2-2 raccolto all’andata a Torino.

“JUVE NON E’ SOLO HIGUAIN” – Gli Spurs sono imbattuti da 17 partite, anche se Pochettino si infastidisce quando gli dicono che è il momento di vincere qualcosa. “E chi lo dice? Io sono contento di essere qui, cerco di aiutare la società a realizzare i propri sogni. Siamo diventati più continui, giochiamo sempre a buon livello e siamo capaci di competere con squadre anche superiori”. Nella Juventus c’è ottimismo per il recupero di Higuain, ma Pochettino teme tutti i bianconeri: “Credo sia fra i migliori attaccanti al mondo assieme a Kane – aggiunge – Lo abbiamo già affrontato e sappiamo cosa aspettarci anche se giocare contro fuoriclasse come lui o Dybala è sempre molto difficile. Ma giochiamo contro una grande Juve e dovremo fare attenzione a tutti i giocatori, non solo a Higuain”.

“PROVAI AD ACQUISTARE ASTORI” – Un pensiero anche per la morte di Davide Astori: “E’ una immensa tragedia. Siamo sconvolti da quanto accaduto, con tutta l’energia che ho il mio pensiero va alla famiglia”. Poi un aneddoto: “Volevo portarlo al Southampton. Ho avuto modo di conoscerlo, era una grande persona, un grande calciatore, un grande professionista”.