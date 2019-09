Allegri: anno sabbatico, ma…

L’ombra di Allegri su Pochettino. Lo scrivono i tabloid britannici, sicuri che il rapporto tra l’allenatore del Tottenham e il presidente Daniel Levy non sia più idilliaco dopo i deludenti risultati di inizio stagione. Gli Spurs, infatti, occupano soltanto il settimo posto in Premier League e martedì scorso sono stati eliminati dalla Coppa di Lega dal Colchester, club di quarta divisione.

Anche in Champions League la situazione non è del tutto rosea: nel match d’esordio Kane e compagni si sono fatti rimontare due reti di vantaggio in casa dell’Olympiakos e martedì prossimo arriverà a Londra il Bayern Monaco. Con il mercato chiuso, Pochettino può aggrapparsi solo ai risultati per salvare la panchina. Eppure il ‘The Sun’rilancia il nome di Massimiliano Allegri quale tecnico in pole position per la panchina del club londinese nonostante lo stesso allenatore toscano abbia recentemente confessato di godersi l’anno sabbatico: “Sto prendendomi un anno per ricaricare le batterie e riprendere in mano la mia vita. Negli ultimi 16 anni sono stato come in una centrifuga”. Ma le sirene della Premier potrebbero farlo vacillare.