Il presidente Levy: “Una decisione difficile”

– Il Tottenham ha ufficialmente esonerato il tecnico Mauricio Pochettino. Dopo cinque anni al comando del club, l’allenatore argentino deve alzare bandiera bianca: era arrivato a maggio 2014, portando gli Spurs fino alla finale di Champions League della scorsa stagione, persa contro il Liverpool.

Il Tottenham ha avuto un inizio di stagione deludente e attualmente occupa la quattordicesima posizione in Premier League. “Siamo stati estremamente riluttanti a fare questo cambiamento” ha dichiarato il presidente degli Spurs Daniel Levy. “Non è una decisione presa alla leggera, né in fretta da parte del consiglio. I risultati in campionato alla fine della scorsa stagione e all’inizio di questa stagione purtroppo sono stati estremamente deludenti”. Prima di questo epilogo, nei giorni scorsi Pochettino si era incontrato diverse volte con il presidente per parlare dello scarso rendimento della squadra. Stasera è arrivata la clamorosa decisione della società che ha già cominciato a cercare un sostituto.

Allegri e Mourinho possibili sostituti

Nella lista dei nomi ci sono anche due italiani: Massimiliano Allegri, che ha chiuso alla fine della passata stagione l’esperienza nella Juventus, e Carlo Ancelotti, che però non può subentrare adesso visto che è impegnato col Napoli. Queste sono le voci che riporta l’Indipendent, precisando che i vertici societari del Tottenham non hanno però ancora rinunciato all’idea di ingaggiare José Mourinho che, ciclicamente, viene accostato alle panchine dei club più prestigiosi del mondo, l’ultimo dei quali è proprio quello di Londra. Altri nomi caldi sono Julian Nagelsmann del Lipsia ed Eddie Howe del Bournemouth.