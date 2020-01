Visite mediche per Young

Christian Eriksen e l’Inter si avvicinano, ma José Mourinho non sembra intenzionato a tenere fermo il danese. “Eriksen domani giocherà. Sta provando a dare del suo meglio, ma è normale che non sia totalmente concentrato da qui al 31 gennaio” ha detto il tecnico del Tottenham parlando alla vigilia della sfida di campionato contro il Watford.Il 27enne centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, è nel mirino dell’Inter che in queste ore sta provando a portarlo a Milano. Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, di ritorno da Londra si era detto “fiducioso”. “Se sono fiduciosi è perché sono pronti a farci un’offerta, cosa che non è ancora avvenuta – la replica dello Special One – Quando vedo parlare le persone, specialmente quelle con responsabilità, mi sorprendo. Ancora non capisco questo ottimismo. Già da qualche partita sento dire che sarà la sua ultima al Tottenham ma domani giocherà ancora”.Restando in tema calciomercato, Mourinho ha parlato del sostituto in attacco di Harry Kane, che starà fuori almeno fino ad aprile. Uno dei probabili indiziati è Krzysztof Piatek del Milan: “Abbiamo bisogno di un attaccante, ma deve essere una mossa congeniale alla nostra squadra, non è facile”.

Cappuccio, giacca di jeans e zaino: Ashley Young è atterrato a Malpensa in mattinata e ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro. L’esterno del Manchester United è il primo rinforzo per Antonio Conte nel mercato di gennaio. In scadenza a giugno, Young ha rifiutato un rinnovo biennale da parte del Manchester United. “In estate avrà 35 anni e se qualcuno altrove gli offre due anni di contratto, penso spetti a lui decidere, noi eravamo pronti a fargli questo tipo di proposta – ha detto il tecnico dei Red Devils Solskjaer – E’ stato utile alla causa, un buon capitano, ha vinto dei trofei ma ci sono dei giocatori che stanno emergendo e visto che Ashley aveva in testa di andare via, perchè non ora”.