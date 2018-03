“Prima dell’andata non eravamo i favoriti, ma dopo quella partita ora la gente si aspetta che passiamo noi. Dovremo reggere la pressione, giocheremo per vincere”. Harry Kane, a due giorni dalla sfida di ritorno di Champions contro la Juventus, avvisa i bianconeri e assicura che gli Spurs non giocheranno per difendere il 2-2 di Torino.

NO SCONFITTE DA 17 GARE – In Inghilterra domina il Manchester City, ma nessuna squadra ha fatto meglio del Tottenham negli ultimi due mesi mezzo: la squadra di Pochettino è imbattuta da 17 partite (coppe comprese) e in campionato la striscia dura da 11 gare. Grazie a questa continuità gli Spurs hanno consolidato il quarto posto portando a +5 il vantaggio sul Chelsea al quale hanno recuperato 12 lunghezze nelle ultime cinque giornate. “Siamo maturati molto quest’anno – ammette Kane, in testa con Cavani nella classifica per vincere la Scarpa d’Oro -, lo avevamo già dimostrato nella fase a gironi e ora nelle partite contro le grandi squadre. Qualificarci aiuterebbe ancor di più la nostra autostima. Senza calcoli, giocheremo per vincere, non possiamo affrontare questa partita con pensieri negativi. E’ il nostro modo di giocare. Ma se all’80° minuto saremo ancora 0-0 potremo fare calcoli differenti”.