“Periodo d riposo a casa”

Buone notizie su Jimmy Greaves. La leggenda del Tottenham e miglior goleador della storia del campionato inglese con 357 reti in 15 anni di carriera, ha lasciato l’ospedale in cui era stato ricoverato la settimana scorsa, non per coronavirus com’era stato successivamente precisato.

Greaves, 80 anni compiuti lo scorso febbraio, dal 2015 è costretto su una sedia a rotelle per le conseguenze di un ictus. “Jimmy è tornato a casa dove trascorrerà un periodo di riposo e recupero assieme a sua moglie Irene – si legge in un comunicato sulle sue condizioni di salute – Grazie alle migliaia di voi che ci avete mandato messaggi di vicinanza. E’ bello sapere che c’è ancora tanto amore per lui nel mondo”. Greaves, che ha avuto parecchi problemi con l’alccol, è stato anche campione del mondo con l’Inghilterra del 1966: titolare nelle partite della fase gruppi, perse poi il posto per un infortunio.