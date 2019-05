(AdnKronos/Cinematografo.it) Molto difficile prevedere il palmares di Cannes 2019, secondo il daily cinematografo.it. Qualche titolo ‘certo’ e molti outsider, con gli States che mancano la vittoria dal 2011. Come finirà? Come da consuetudine, alla vigilia della cerimonia di premiazione (domani, 25 maggio, a partire dalle ore 19.15), rieccoci a vaticinare sull’ipotetico TotoPalma di questa 72° edizione del Festival di Cannes. Favori di critica e pubblico spesso e volentieri non collimano poi con le scelte delle giurie internazionali. Giuria, ricordiamo, quest’anno presieduta da Iñárritu e composta, tra gli altri, anche dalla nostra Alice Rohrwacher. Dovessimo attenerci alle logiche più ‘ovvie’, ai favori di critica e pubblico insomma, i titoli che hanno messo d’accordo più o meno tutti sono ‘Dolor y Gloria’ di Pedro Almodóvar (che non ha mai vinto la Palma d’Oro), ‘The Wild Goose Lake’ di Diao Yinan (che con il suo film precedente, nel 2014, vinse l’Orso d’Oro a Berlino), ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio (per la settima volta in concorso, finora rimasto sempre a mani vuote) e ‘Parasite’ di Bong Joon-Ho (che due anni fa presentò il dimenticabile ‘Okja’, tra gli ultimi film Netflix ospitati sulla Croisette).

