“Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera, 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho invitato il deputato che ha scritto la lettera a venire al concerto perché voglio conoscerlo e stringergli la mano e magari dopo aver ascoltato le mie canzoni cambia opinione su di me e capisce che io sono uno vero e faccio questo mestiere con amore e giro il mondo per far ascoltare le mie canzoni”. A parlare è Toto Cutugno, atterrato ieri sera a Kiev e raggiunto dalle telecamere de ‘La Vita in Diretta’, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

