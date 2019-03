La notizia ha dell’incredibile. Dopo Albano, i deputati ucraini hanno chiesto al capo dei servizi di sicurezza, Vasily Gritsak, di vietare l’ingresso in Ucraina anche a Toto Cutugno.

A dare la notizia è stato un portavoce dei parlamentari ucraini, Viktor Romanyuk:

Il manager di Toto Cutugno, Danilo Mancuso ha parlato con l’ANSA:

“Toto è sorpreso e fortemente preoccupato. Toto è sempre stato distante dall’ambito politico e in tutta la sua vita non si è mai espresso in nessuna direzione. Mi sorprende che questa richiesta venga fatta una settimana prima del concerto di Cutugno del 23 marzo a Kiev, oltretutto sold out da tempo. Si tratta di un teatro di 4000 posti, inoltre la pubblicità e la promozione di questo evento è partita tanti mesi fa. Sono fortemente preoccupato perché stiamo lavorando sul progetto da tempo.

Ho voluto proporre il concerto con l’orchestra sinfonica di Kiev, composta da 60 elementi, seguendo la volontà dell’artista di creare forme di collaborazione e di contaminazione com’è avvenuto con il coinvolgimento del coro dell’Armata Rossa in occasione del Festival di Sanremo 2013. Pensare di annullare il concerto di Kiev per problemi politici mi sembra assurdo in quanto Toto è sempre stato distante dall’ambito politico e in tutta la sua vita non si è mai espresso in nessuna direzione. Tra l’altro abbiamo rinunciato ai concerti in Crimea dopo l’annessione alla Russia. Questo perché ciò avrebbe significato non poter andare più in Ucraina per via delle restrizioni imposte dal governo. Toto è ambasciatore della musica italiana nel mondo da oltre 40 anni. Ruolo che continua ad esercitare anche con questo tour che, dopo Kiev, tocca numerose capitali europee tra cui Budapest, Praga, Varsavia, Bratislava”.