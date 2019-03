di Antonella Nesi

Nessuno stop alla frontiera Ucraina per Toto Cutugno, almeno per il momento. Cutugno è infatti atterrato nel tardo pomeriggio di oggi a Kiev, con un volo partito da Milano, a quanto apprende l’Adnkronos dall’entourage del cantante, con lui a Kiev. Nella capitale ucraina il cantante è arrivato per tenere un concerto sabato prossimo, 23 marzo. Concerto per cui sono stati già venduti 4.000 biglietti ma che sembrava a rischio, dopo la notizia che anche Cutugno, oltre ad Al Bano, sarebbe potuto finire in tempi stretti nella ‘lista nera’ delle persone indesiderate in Ucraina.

Fonte