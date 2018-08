Toti: Voglio il viadotto entro il 2019

(Fotogramma)

“Come interventi siamo nell’ordine di milioni di euro. Il tema dell’emergenza squisitamente finanziaria è assolutamente affrontabile, perché è un’area molto piccola della città. Altra cosa è che i tempi, che sono il vero costo per la città, poi siano veramente stretti. Io voglio quel viadotto sul Polcevera entro un anno“. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio durante una conferenza stampa a Genova per fare il punto sull’emergenza ponte Morandi.

“Vorrei che tutta la viabilità ulteriore che stiamo mettendo in campo – ha sottolineato Toti – restasse in servizio per la città perché allora, da questa disgrazia, la città potrebbe avere in termini di viabilità di qui a qualche mese qualche beneficio”.

Per la gestione dell’emergenza, secondo il Governatore, “credo serviranno alcune decine di milioni di euro: tra i 9 e i 12, poi tra i 3 e i 5 milioni sulla viabilità alternativa e l’implementazione ferroviaria e alcuni milioni di euro per la ricostruzione stradale e implementare alcuni cantieri che vogliamo accelerare. Poi ci sono misure compensative per chi è stato danneggiato”.

“Ma il vero tema – ha aggiunto – è la demolizione e ricostruzione di ponte Morandi e le opere che serviranno ad alleggerire il traffico pesante su quel ponte: un viadotto del genere vale oltre i 100 milioni di euro. Lo farà chi garantisce maggiore sicurezza e velocità”.

Sullo stato di emergenza che ha visto riconoscere a Genova i primi fondi per affrontare il disastro Toti ha inoltre sottolineato che “i primi 5 milioni che a qualcuno sono sembrati pochi sono stati stanziati solo per i primissimi bisogni, spese vive, emergenza, spostamento dei mezzi e pasti che stiamo fornendo.