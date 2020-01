Toti: "Cetrone? Non so chi sia". Ma ci sono le foto dei due abbracciati per un selfie

Gina Cetrone arrestata oggi a Latina, per tutti gli organi di stampa era la coordinatrice locale di Cambiamo il partito di Giovanni Toti. Senonchè il Governatore attraverso le agenzie e post su Facebook smentisce il ruolo della Cetrone. “Gina Cetrone? Non so chi sia. Sarà qualcuna che si è avvicinata al nostro movimento. Magari che collaborava con i ragazzi del territorio in questa fase pionieristica. Ma a Roma non risulta che come direzione si sia mai affrontato tema di sue nomine e neppure risulta totalmente formalizzato il suo iter di iscrizione al movimento dai tabulati informatici. Io non ricordo di averci mai parlato, anche se può essere successo a qualche incontro di gruppo in Lazio. Aggiungerei che i fatti contestati risalgono al 2016 quando di certo non avevo alcuna idea neppure di costituire Cambiamo!”.



Alcune pubbliche notizie e fotografie però fanno a pugni con il disconoscimento della donna arrestata. Cetrone ha partecipato a eventi dove erano presenti parlamentari di Cambiamo, i luogotenenti di Toti. Ha lei stessa organizzato eventi che sono statti rilanciati dalla pagina Facebook di Cambiamo. E poi alla vigilia di Natale Cetrone e Toti sono fotografati assieme ad una cena non di piazza ma evidentemente ristretta ai dirigenti locali del partito.



Val la pena è provare a capire meglio il rapporto fra Cetrone e Cambiamo. Intanto Toti potrebbe chiarire come sia nata la foto che sulla pagina Facebook della Cetrone mostra la donna assieme a Toti davanti al logo di Cambiamo. La data è del 10 dicembre 2019, poco più di un mese fa.

Non solo. Il 10 gennaio il sito Nexqtuotidiano, riprendendo notizie riportate da alcuni giornali da conto di un’inchiesta dell’antimafia che a Latina avrebbe portato a galla una serie di presunti aiuti dei clan a Fdi e Lega. Un pentito scrive Nextquotidiano “sostiene che 500 voti provenienti dalla curva del Latina Calcio sarebbero stati “dirottati”- su richiesta dell’allora patron Pasquale Maietta – sull’ex PdL e ora senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini. Quei voti, secondo la ricostruzione del pentito, sarebbero dovuti andare a Gina Cetrone (ora con Cambiamo! di Giovanni Toti) ma Maietta decise di spostarli Calandrini”.



Il 20 novembre il sito Latinaoggi annuncia: “A Cisterna sbarca “Cambiamo con Toti”, nasce il comitato. Il tutto avviene con la presenza dell’Onorevole Mario Abruzzese quale coordinatore del Lazio, e della coordinatrice provinciale Gina Cetrone”.



Il 7 di ottobre si legge su Latinaquotidiano.it: ““In provincia di Latina – spiega il consigliere regionale e tra i fondatori di Cambiamo, Adriano Palozzi – abbiamo trovato già un importante punto di riferimento in Gina Cetrone. E’ una persona capace, determinata, che sono certo saprà fare la differenza e che si è messa subito a disposizione dimostrando di credere non solo nel nostro progetto ma soprattutto nei valori che lo contraddistinguono”.

Ma sono della vigilia di natale, del 20 dicembre per la precisione, le immagini che cozzano con quanto dichiarato dal governatore. “Non so chi sia Gina Cetrone” dice Toti. Ma sulla pagina Facebook ecco le foto di una cena di Natale con Gina Cetrone abbracciata Toti per gli immancabili selfie.





