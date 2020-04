TOTEM

In seguito all’emergenza COVID-19, le repliche di TOTEM sono riprogrammate per la primavera del 2021. Lo spettacolo debutterà il 17 marzo a Roma, dove rimarrà in programma fino al 25 aprile, e arriverà poi a Milano in Piazzale Cuoco dal 5 maggio al 20 giugno 2021. ✨

I biglietti acquistati per le repliche del 2020 sono validi per le nuove date del 2021.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

