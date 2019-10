“Del Debbio sicuramente sceglie la sua gente…”. Le parole di Oliviero Toscani, ospite di Dritto e Rovescio, manda su tutte le furie Paolo Del Debbio. “Lei si occupi di fare le fotografie che la televisione la faccio io, ha capito?”, dice il giornalista. “Guarda che per fare fotografie bisogna essere bravi. Tu ti scegli la tua claque…”, dice Toscani. Del Debbio sbotta: “Ma dimmi te se devo ricevere la lezioncina… Vai a fare le fotografie e non rompere le palle”, dice il conduttore. “Per fare le fotografie devi essere bravo. Prenditi la tua claque e battete le mani per cose che sapete già . Non si può avere un’opinione diversa dalla tua”, dice il fotografo-

