(di Alisa Toaff) – “Sono sempre stato contro la censura! La televisione della D’Urso non è sbagliata, appartiene al trash, serve a capire quello che non bisogna fare in televisione. Anzi programmi come il suo li trovi molto allegri in fondo’’. Così all’Adnkronos Oliviero Toscani ironizza sulla petizione online contro Barbara D’Urso lanciata dopo la preghiera fatta con Matteo Salvini in diretta domenica scorsa su Canale 5 nel corso del programma ‘Live non è la D’Urso’. Il titolo della raccolta firme lanciata su Change.org è più che esplicito, ‘CancellareIProgrammiDellaDurso’. E fino a pochi giorni fa aveva raccolto già oltre 382.000 firme.

Fonte