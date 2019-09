“Donne in vetrina per rilanciare il turismo”, proposta shock del consigliere regionale leghista in riproduzione….

“Se mezza Europa ci investe in quell’indirizzo lì … Sono stato vent’anni alle fiere in Germania. In Olanda è uguale, in Francia è uguale: troviamo le donne in vetrina. È turismo anche quello, c’è la gente così, se no non ci starebbero”. Rilanciare il turismo inmettendo le donne in vetrina. Questa, in sintesi, un passaggio del discorso dal consigliere regionale toscano della Legadurante una seduta della commissione sviluppo economico inConsiglio regionaleA denunciare il caso la vice capogruppo del Partito Democratico,, che ha postato il video dell’intervento di Salvini sul suo profilo Facebook. Al centro della riunione, che si è svolta mercoledì, la legge regionale sul turismo e in particolare il rilancio del settore termale, che interessa soprattutto la zona di Montecatini.

“Turismo, terme, gioco. Cosa va a cercare uno quando va in villeggiatura? Un ubriacone va a cercare una cantina, ma c’è anche altra gente che va a cercare altre cose” ragiona Salvini in un altro momento del suo intervento. Un’uscita sessista che ha provocato decine di reazioni. “Sono sinceramente indignata. E come me i miei colleghi”, ribadisce Monni che ha scritto una lettera al presidente del consiglio regionale invitandolo a prendere le distanze dalle dichirazioni del consigliere leghista”.