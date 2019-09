C’è un super batterio che resiste agli antibiotici e circola negli ospedali toscani. E ci sono diciassette morti sospette ancora da indagare: pazienti che dal gennaio 2019 allo scorso maggio hanno contratto l’infezione da New Delhi metallo beta-lattamasi, in sigla Ndm. Da una decina di mesi l’allarme striscia silenzioso nelle corsie dei reparti, si concentra nella Toscana occidentale, fra Massa, Livorno, la Versilia e soprattutto Pisa Cisanello. Sonoin tutta la regione, la maggior parte si concentra appunto nell’area della Asl Toscana nord ovest:( è l’ospedale più grande con 4 terapie intensive e un centro grandi ustionati),. Gli altri sono sparsi in ospedali nel resto della Toscana. E sono 546 invece i pazienti colonizzati, cioè portatori sani del batterio che può rimanere silente per anni.

Il batterio è molto pericoloso se colpisce pazienti fragili, come gli anziani, immunodepressi o trapiantati o sottoposti a chemioterapia. ” Lo scorso marzo – ha spiegato ieri Teresa Mechi, responsabile della rete ospedaliera toscana – abbiamo rilevato un improvviso picco: da uno o due casi, siamo passati a 11, da lì abbiamo fatto scattare i controlli a ritroso”.

“C’è grande attenzione ma nessun allarme” assicura l’assessora alla Salute della Regione Stefania Saccardi. E aggiunge che “è un batterio che esiste ovunque, solo che in Toscana è presente in percentuali più alte”. Spiega che “i numeri sono sporadici, non tali da rappresentare un allarme anche se ci spingono ad adottare strumenti e azioni affinché il batterio venga gestito nel modo migliore ” . Per esempio uno screening (un tampone rettale) a chi viene ricoverato nei reparti di medicina oltre a quelli di reparti esposti, come le terapie intensive: controlli 10 volte superiori alla routine. Dallo scorso giugno la Regione ha creato una task force con una decina di esperti e fissato delle disposizioni. Quanto ai decessi, Saccardi assieme agli altri medici presenti ieri alla conferenza stampa in Regione, fra questi Danilo Tacconi, infettivologo di Arezzo, negano di sapere se fra i 64 pazienti risultati infetti dal New Delhi vi siano dei decessi: “Lo scopriremo con un’indagine epidemiologica più avanti. In ogni caso ad oggi non abbiamo un aumento dei decessi in Toscana per le infezioni ospedaliere”.

Due fonti autorevoli rivelano a Repubblica che i pazienti deceduti, fra quelli infettati sono al momento diciassette. Ma non è detto che la causa sia il batterio, potrebbero essere altre: ma certo questi erano tutti positivi al New Delhi. “Quello che sappiamo per certo è un dato di letteratura e cioè – spiega Carlo Tomassini capo del dipartimento salute della Regione – che i decessi saranno circa il 40 per cento di quelli che risultano positivi al batterio”. Quindi ci si potrebbe aspettare, se il totale, fermo allo scorso mese di maggio è di 64 persone, un ulteriore aumento della mortalità, cioè sopra i venti. “Abbiamo una battaglia molto importante da combattere – riprende l’assessora Saccardi – quella di contenere al massimo la diffusione del New Delhi “. Per gli esperti, la profilassi da seguire è quella igienica, dal lavarsi le mani all’utilizzo di presidi e strumenti monouso, fino all’isolamento del paziente, e deve riguardare non solo gli operatori, ma i ricoverati stessi e i parenti in visita. L’uso corretto degli antibiotici è a monte, l’attenzione da adottare, ripetono i medici, causa dell’aumento dei batteri (non solo il New Delhi) resistenti.