Crollo dei pazienti oncologici in ospedale per paura di Covid-19? “Ci siamo confrontati con i colleghi di altre strutture italiane, e devo dire che abbiamo dati diversi: tranne una lieve flessione a metà marzo, legata al timore del virus, la nostra Oncologia in questo periodo di pandemia ha operato a pieno regime. E i nostri pazienti, particolarmente fragili e per i quali eravamo piuttosto preoccupati, non hanno avuto problemi”. Parola di Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, una struttura che nel 2019 “ha seguito 50.545 pazienti”. Tortora illustra all’Adnkronos Salute la strategia del Gemelli, “che poi si è rivelata vincente, poggiata su misure adottate per tempo proprio a tutela dei nostri pazienti fragili”.

