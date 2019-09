REGGIO CALABRIA – I genitori si sono fatti un nome in città con i dolci della pasticceria di famiglia, i figli invece hanno deciso di dedicarsi alla “cucina” di prodotti assai più redditizi. E decisamente più pericolosi, non solo per la linea. Funghetti allucinogeni, confetti (e non di mandorla), pillole e pasticche, tutti rigorosamente “fatti in casa”: è questo il catalogo di prodotti che due fratelli di 31 e 29 anni di Reggio Calabria, arrestati e finiti ai domiciliari, offrivano ai propri clienti. Un business artigianale, portato avanti nel garage di casa come il professore White nella serie “Breaking Bad” o i ricercatori nel film “Smetto quando voglio”, ma assolutamente reale.

A scoprirlo sono stati i finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria, guidato dal maggiore Giovanni Andriani, che da tempo tenevano sotto controllo uno dei fratelli, già in passato “pizzicato” per coltivazione di marijuana. Negli anni però, il ragazzo insieme al fratello ha deciso di allargare il business e diversificare le “coltivazioni”. Grazie a spore comprate in Olanda e fatte spedire in pacco anonimo al bar-pasticceria di famiglia, i due fratelli si sono dati alla produzione di funghetti allucinogeni, coltivati con amore e dedizione nel magazzino di famiglia.

Uno dei due poi, si è anche reinventato “chimico”. Pur senza laurea o preparazione specifica, il ragazzo si è scoperto assai dotato nella “cucina” di droghe sintetiche, cui “si dedicava regolarmente e con abilità sorprendente. Se avesse usato il suo talento per qualcosa di utile alla società – spiega un investigatore- probabilmente avrebbe potuto fare grandi scoperte”. Invece, si è limitato a regalare “viaggi” chimici a un numero indiscriminato di clienti. Pasticceri e baristi di giorno, esperti tecnici di smart drugs di notte, i due gestivano tutta la filiera da casa.



Nell’abitazione del “chimico” di famiglia e in quella del fratello, oltre che nel magazzino della pasticceria dei genitori, i finanzieri hanno trovato e sequestrato oltre 180 grammi di funghi allucinogeni (con relativo kit di coltivazione e spore pronte per la coltura), 6 bilancini di precisione perfettamente funzionanti, oltre 11 grammi di pastiglie e capsule gastroresistenti contenenti amfetamina e derivati dell’oppio, 140 grammi di marijuana e oltre 1.000 euro in contanti, sicuramente – ipotizzano i finanzieri – guadagnati con lo spaccio. Arrestati dalla Guardia di Finanza, i due fratelli sono finiti ai domiciliari dopo la direttissima. Ma la perquisizione ha portato guai anche ai familiari, denunciati a piede libero, ma “solo” per aver immagazzinato in maniera impropria e in violazione della normativa igienico-sanitaria relativa alla produzione e alla vendita di sostanze alimentari e di bevande, oltre 2.700 grammi di preparato per pasticceria, 2.700 grammi di granella di nocciola, oltre 2.000 grammi di confetti di vario assortimento, oltre 12 kilogrammi di farina di semola di grano duro, circa 1.000 grammi di cannella in polvere e circa 600 grammi di mandorle affettate.