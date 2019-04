Tensione ancora altissima a Torre Maura dopo la rivolta del quartiere per l’arrivo di una settantina di rom accolti in una struttura del Comune. Una bomba carta è stata fatta esplodere nel tardo pomeriggio negli stessi momenti in cui un pulmino del servizi sociali del Comune si era recato nel centro di accoglienza di via dei Codirossoni per avviare il trasferimento dei primi rom. E intanto i primi nomadi hanno lasciato il centro di accoglienza sul pulmino scortato dai vigili urbani, mentre alcuni residenti, spalleggiati da esponenti di Casapound e Forza Nuova, hanno urlato insulti e minacce contro i nomadi affacciati alle finestre. Non solo. Contro il furgone sono stati scagliati qualche calcio e alcune manate e una ventina di persone hanno intonato l’inno d’Italia facendo il saluto fascista. Ieri sera i manifestanti avevano anche buttato in terra e calpestato i panini che dovevano essere consegnati per cena agli ospiti del centro.

E sono volate parole pesantissime: “Scimmia di mer.., te ne devi andare, esci fuori che ti ammazzo” e uno dei rom rimasti all’interno è uscito nel cortile rivolgendosi alla folla: “Sì, ora ce ne andiamo”. Subito dopo un altro manifestante ha urlato: “Bruciateli vivi”. La metà dei rom ospitati (ancora per poco) nella struttura sono minorenni.

Poco dopo le 21, è uscito anche il terzo e ultimo pulmino della giornata. A bordo altri sette rom, tra uomini e donne, che vanno ad aggiungersi agli altri tre portati via nel tardo pomeriggio. In strada ancora qualche residente e militanti di estrema destra con fumogeni e bandiere italiane. Rimangono dunque 50 rom, dei quali 33 sono minori. Verranno spostati e sistemati nei prossimi giorni in strutture dislocate sul territorio, comunque lontane dal VI municipio.



“Non cederemo all’odio razziale”. Ma poco dopo partono i trasferimenti

Nel tardo pomeriggio era arrivato tra gli applausi di un centinaio dei manifestanti il pulmino dei servizi sociali del Campidoglio che si occupa del trasferimento dei primi 9 dei circa 70 rom (33 bambini, 22 donne delle quali tre in stato avanzato di gravidanza) ospitati nella struttura di via dei Codirossoni. Verranno tutti portati via progessivamente, anche se la sindaca Virginia Raggi in un tweet aveva garantito che “non possiamo cedere all’odio razziale, non possiamo cedere contro chi continua a fomentare questo clima e continua a parlare alla pancia delle persone, e mi riferisco prevalentemente a Casapound e Forza Nuova”.

E Raggi aveva anche spiegato di “essere intervenuta per evitare che la situazione degenerasse. C’era un clima molto pesante, di odio. Voglio tutelare i tanti cittadini onesti di quel quartiere e i 33 bambini (del gruppo dei nomadi, ndr) che rischiavano la vita e l’incolumità personale. Dovere dell’amministrazione è quello di tutelare la vita e l’incolumità delle persone”. Dopo poche ore il cambio di strategia: nel giro di una settimana, così come disposto dal Campidoglio, tutti i rom che avevano appena raggiunto il centro saranno collocati a gruppi in altri centri.

Salvini: “Zero campi rom entro la fine del mio mandato da ministro”

“No a ogni forma di violenza, no allo scaricare sulle periferie ogni genere di problemi. Ribadisco il mio obiettivo per cui sto lavorando da mesi: zero campi rom entro la fine del mio mandato da ministro. Chi si integra è benvenuto, chi preferisce rubare verrà mandato altrove” aveva sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

La procura indaga per “odio razziale”

La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo di indagine sui primi scontri avvenuti nella tarda serata di martedì. A piazzale Clodio sono in attesa di una informativa dalle forze dell’ordine intervenute. I reati ipotizzati, al momento, sono di danneggiamento e minacce aggravate dall’odio razziale durante una vera e propria rivolta in cui sono stati dati alle fiamme un cassonetto e un’auto. Nel corso dei tafferugli sono stati calpestati e distrutti i panini destinati ai rom: “Devono morire di fame” hanno urlato alcuni. “Dateci i terremotati, gli zingari non li vogliamo”.

Il movimento Kethane: “Il prefetto impedisca presidio umiliante”

“Chiediamo al prefetto e al questore di Roma di impedire il presidio intimidatorio e umiliante davanti al centro e di tutelare la sicurezza di 70 persone innocenti”. Lo dice in una nota Il Movimento Kethane-Rom e Sinti per l’Italia. “Chiediamo alla magistratura di individuare e assicurare alla giustizia gli autori degli atti vandalici esercitati contro la presenza innocua di 33 bambini, 22 donne, di cui 3 incinte, e 15 uomini documentati e vantati sui social come trofei di una crociata che stabilisce una scala diversa tra

persone umane. Altrettanto chiediamo per le forze politiche che hanno istigato l’attacco”. L’associazione chiede inoltre “che l’amministrazione di Roma operi una mediazione preventiva con la popolazione quando è necessario inserire delle comunità, siano immigrati o rom e sinti, in contesti difficili”.







