Non perde la grinta Manuel Bortuzzo. In un audio, postato sulla pagina Facebook ‘TutticonManuel’, il nuotatore, rimasto paralizzato, dopo essere stato colpito sabato notte all’Axa da un proiettile per errore, parla per la prima volta dal letto di ospedale al San Camillo di Roma. “Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla. Come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte vostra – dice in un messaggio, registrato dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli e postato su ‘TutticonManuel’ -. Mi avete fatto emozionare tutti”. “Se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti – conclude -. Io vado avanti adesso per la mia strada. Vedrete che torno più forte di prima”.

Fonte