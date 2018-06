Titolo: Tornitore Su Centri Di Lavoro



Azienda: Elpe HR



Descrizione: Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Grumello del Monte, seleziona per azienda di Foresto Sparso, tornitore su… centri di lavoro. DESCRIZIONE: La risorsa verrà inserita in produzione e lavorerà su centri di lavoro, occupandosi di…

Luogo: Grumello del Monte, Bergamo