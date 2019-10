Gli effetti collaterali

Torna l’ora solare. Le lancette dovranno essere spostate questa notte indietro di 1 ora tra le 2 e le 3 del mattino. Si guadagnerà così un’ora di sonno in più ma non per questo il fisico non se ne accorgerà. Il passaggio dall’ora solare all’ora legale e viceversa può avere infatti una serie di effetti collaterali sul benessere delle persone. Molti anno fatica ad abituarsi rapidamente al cambio d’ora, spiega Vincenza Castronovo, psicologa e psicoterapeuta esperta in medicina del sonno presso il Centro di Medicina del Sonno dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Il cambiamento sembra minimo, ma in realtà il fisico delle persone impiega alcuni giorni a questo adattamento, mediamente una settimana. Esiste infatti il cosiddetto orologio biologico, legato ai ritmi circadiani, ed è naturale avere delle difficoltà quando avvengono cambiamenti improvvisi come quelli provocati dal cambio dell’ora. Gli effetti “collaterali” del cambio dell’ora più comuni sono noti: stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e produttività sul posto di lavoro, nausea e inappetenza.

I consigli: la luce è importante

Il primo suggerimento è di cominciare qualche giorno prima a posticipare di qualche decina di minuti gli orari dei pasti come quelli dell’andare a dormire. Mentre nei giorni successivi allo spostamento delle lancette dell’orologio, il consiglio è quello di fare movimento nella seconda parte della giornata e di prolungare l’esposizione alla luce (che sarà rigorosamente artificiale) per mandare al corpo il segnale che è ancora presto per andare a coricarsi. Se infatti si potrebbe essere tentati dalle giornate che si sono accorciate ad andare a letto prima, è bene non farlo: il risultato potrebbe essere un risveglio troppo anticipato la mattina seguente.

Un buon sonno

Secondo recenti ricerche pare che ad avere disturbi simili al jet lag – insonnia, ansia e malumore – sarà un italiano su due. I disagi legati al cambio dell’ora sono legati soprattutto alla qualità del sonno: “Il cambio dell’ora ci porta anche a dormire peggio. Questo effetto deleterio ma fortunatamente transitorio è dovuto, in gran parte, all’improvviso disallineamento dei nostri ritmi cronobiologici, in particolare rispetto alla luce solare”, chiarisce il professor Giuseppe Plazzi, neurologo, responsabile dei Laboratori per lo Studio e la Cura dei Disturbi del Sonno del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna e Presidente della Associazione Italiana di Medicina del Sonno.

Zombie e lepri: ecco chi soffre di più

A risentire meno di questo cambio dell’ora sono le persone che appartengono alla categoria degli “zombie”, pari al 45% stimato della popolazione. Si tratta infatti di quelle persone che tendono a posticipare il momento di andare a letto e poi al risveglio si trascinano per casa addormentati. Con questo cambio dell’ora quindi, loro si troveranno quindi molto più a loro agio rispetto alle “lepri” (31% degli italiani), che più facilmente cadranno nel tranello del risveglio anticipato, crollando poi la sera troppo presto rispetto al dovuto.

L’ora solare ci accompagnerà fino al 29 marzo 2020. Potrebbe essere l’ultima volta: entro aprile 2020 l’Italia dovrà scegliere, stando a una direttiva europea, se continuare con l’alternanza o rimanere fissi sull’ora legale.