Torna la 'Iena' Toffa

(Fotogramma)

“Iena con parrucca spettinata. Inchieste in arrivo“. Così Nadia Toffa anticipa su Instagram il suo tanto atteso ritorno in tv, condividendo uno scatto che la immortala al lavoro nella redazione delle ‘Iene’. La conduttrice bresciana, da mesi impegnata in una dura battaglia contro il cancro, era stata costretta a saltare alcune puntate della precedente edizione del programma Mediaset suscitando la preoccupazione dei fan.

Ora invece, dopo aver più volte aggiornato i suoi followers sul suo stato di salute, sempre via social conferma il suo ritorno sulle scene ricevendo una valanga di affetto. “Bentornata”, “Non vedo l’ora di rivederti al timone”, “Buon rientro al lavoro!”, “Che bello rivederti in azione”, “In bocca al lupo carissima…sei una donna fantastica”, si legge tra le decine di messaggi di incoraggiamento apparsi sul suo profilo Instagram. D’altronde ormai è questione di giorni, l’attesa sta per finire. “Manca poco”, “Coming soon”, scrive lei stessa.