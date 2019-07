di Antonella Nesi



Li avevamo lasciati nei paradisi tropicali a godersi il bottino e la libertà dopo la rapina alla Zecca dello Stato, ed è lì che ritroviamo nella terza stagione (dal 19 luglio su Netflix in oltre 190 Paesi) i protagonisti della fortunata serie spagnola ‘La Casa di Carta’, con i loro nomi in codice di città, tra un cocktail e un bagno in acque cristalline. Ma le tute rosse e la maschere con il volto di Salvador Dalì, divenute simbolo di questa fiction portata da Netflix in tutto il mondo (e la più vista finora sulla piattaforma tra le serie non girate in lingua inglese), resteranno appese al chiodo ben poco. L’indole di Tokyo (l’attrice Ursula Corbero), sempre alla ricerca di nuovi stimoli, la porta a voler abbandonare l’atollo panamense che l’ha unita per due anni in un esilo dorato con l’amato Rio (Miguel Herran). E sarà proprio Rio, per amore, a commettere una leggerezza che lo metterà nei guai e costringerà la ‘banda’ a riunirsi e a progettare un nuovo colpo, ancora più ambizioso e apparentemente irrealizzabile del primo.

