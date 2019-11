Per il calcio italiano è tempo di premi: il Gran Galà del Calcio Aic, organizzato dal sindacato dei calciatori presieduto da Damiano Tommasi e giunto alla nona edizione, si terrà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano. Una giuria formata da calciatori e calciatrici della Serie A, allenatori, arbitri, giornalisti, ct ed ex ct della Nazionale sceglierà i migliori giocatori della massima serie ruolo per ruolo, con una gradita novità: l’11 ideale verrà stilato anche per la Serie A femminile. Previsti inoltre premi per il calciatore e la calciatrice top della stagione, la migliore squadra, il miglior allenatore, il miglior arbitro e il miglior giovane di Serie B.

Tra i giocatori che l’anno scorso furono scelti nella top 11, tre hanno lasciato il calcio italiano: il portiere Alisson (già alla seconda stagione al Liverpool), il terzino destro Joao Cancelo (che quest’estate è passato dalla Juventus al Manchester City) e l’attaccante Mauro Icardi, che venne premiato anche come miglior calciatore assoluto e dopo una burrascosa sessione di mercato estiva ha lasciato l’Inter per accasarsi al Paris Saint-Germain. Anche il miglior tecnico dell’edizione 2018, Massimiliano Allegri, non è più in Serie A: esonerato dalla Juventus nonostante la conquista dello scudetto, per il momento si gode il meritato riposo ed è in attesa di una nuova panchina all’estero.

Ma anche i tifosi potranno assegnare un premio: quello per il gol più bello della stagione 2018/19, per la Serie A maschile e per la Serie A femminile. C’è tempo fino al 25 novembre per scegliere tra le dodici reti dei massimi campionati italiani. Nella scorsa edizione, la maggioranza dei 42.312 voti arrivati sul web è andata al gol di tacco di Mauro Icardi contro la Sampdoria nella partita del 18 marzo 2018.