Torna il famoso catalogo Postalmarket ma solo online e si pone come obiettivo di diventare l’Amazon italiano. A rilanciarlo è l’imprenditore Stefano Bortolussi che nel 2018 ha acquistato il marchio, fondato nel 1959 da Anna Bonomi Bolchini e passato in diverse mani fino al fallimento nel 2015, e che ora ha trovato come partner dell’impresa Francesco D’Avella, titolare della piattaforma e-commerce Store Eden. La nuova versione del mitico catalogo, cui fecero da testimonial tra le altre Milva, Ornella Muti, Dalila Di Lazzaro, Ornella Vanoni e perfino Brooke Shields, arriverà prima di Natale.

Fonte