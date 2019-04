Il Torino di Mazzarri vola in classifica grazie al successo esterno per 1-0 sul campo del Genoa. I granata grazie ai tre punti conquistati a Marassi si portano a 53 punti scavalcando la Lazio fermata a sorpresa in casa dal Chievo Verona e portandosi a -3 dal quarto posto Champions. Per il Toro decisivo il gol al 58′ dell’ex Ansaldi: il Genoa perde palla per un calcio di punizione battuto male, bel fraseggio del Torino con Berenguer che serve l’accorrente Ansaldi, il cui potente destro si insacca sotto la traversa. La squadra di Prandelli resta invece ferma a 34 punti e viene agganciata dal Bologna di Sinisa Mihajlovic che si impone nettamente 3-0 in casa contro la Sampdoria che resta così a 48 punti allontanandosi dalla zona Europa.

