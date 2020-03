La trascina nel bar, poi ubriaco la picchia in auto: le fa sbattere la fronte contro il cruscotto, minaccia di far del male a suoi figlio e una volta a casa distrugge la stanza del bimbo, così lei scappa in strada sanguinante per cercare aiuto. È successo nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’uomo è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia, mentre la donna è andata in ospedale con ferite guaribili in 30 giorni.La lite è scoppiata per motivi di poca importanza. Lui ha costretto la compagna, 32 anni, di nazionalità romena, ad accompagnarlo al bar dove avrebbe incontrato un amico. Ma lei si è rifiutata, così lui l’ha trascinata, tirandola per un braccio e facendola scendere dall’auto. Finita la serata, la paura è continuata: stavano rientrando a casa ma lei ha cercato di impedirgli di guidare perché aveva bevuto. Lui le ha lasciato il posto ma una volta che la donna è risalita in auto lui le ha sferrato un pugno in faccia, colpendola sul naso, poi uno schiaffo sulla nuca con il quale le ha fatto sbattere la fronte contro il cruscotto. Infine le minacce: “Appena arriviamo a casa faccio del male a tuo figlio”.

Quando, rientrati nell’appartamento, lui ha iniziato a distruggere la stanza del bimbo, la donna, terrorizzata, è scappata in strada per chiamare la polizia. Gli agenti l’hanno trovata con i jeans e la maglietta sporchi di sangue. Lei ha raccontato che si trattava dell’ennesimo episodio, che da anni lui la picchiava dopo aver bevuto, ma che lei non aveva mai sporto denuncia per paura di ritorsioni. È scattato l’arresto per maltrattamenti e lesioni personali gravi.