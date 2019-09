Ieri sera i gol di Belotti in Nazionale, oggi la presentazione di Simone Verdi. Il Toro si colloca al centro del mondo e Urbano Cairo è decisamente soddisfatto: “Stanotte ho mandato un messaggio a Belotti: ‘Bravo Gallo, poteva essere quasi tripletta’ in una Nazionale che sta facendo un grande cammino”. Dal capitano a Verdi, si parla d’attacco, il più forte della gestione Cairo: “Abbiamo una squadra molto buona, tenendo tutti e inserendo Laxalt e Verdi, ma io preferisco non fare proclami e lasciar parlare il campo – frena i facili entusiasmi il presidente -. Avevamo individuato Verdi come obiettivo fin dal mese di maggio: ci abbiamo provato a lungo ma lo abbiamo preso all’ultimo perché non era stato possibile visto che il Napoli non voleva vendere un giocatore importante prima di avere i sostituti”.

Cairo definisce Verdi un “pallino personale” e il neo-attaccante granata ringrazia: “Dico grazie al presidente perché so che sforzo ha fatto per prendermi – sono le parole di Verdi -. E’ stata una trattativa molto lunga, ad un certo punto Ancelotti non voleva più vendermi, nonostante questo Cairo non ha mai mollato e alla fine l’operazione è andata in porto”. Il rientro in granata dopo sette anni? “La società è cambiata tantissimo da allora: ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, basta vedere il Filadelfia. Torno in una società che conosco, i tifosi sono molto passionali e l’ambientamento sarà più semplice”. Fra i traguardi stagionali di Verdi c’è anche la Nazionale: “E’ un mio obiettivo, ma so che devo far bene in granata per ritrovare l’azzurro”.

Se l’attacco è da fuochi d’artificio, in difesa il Torino deve ancora risolvere il caso Nkoulou con il giocatore che parla in una intervista all’Équipe di promessa di cessione non mantenuta da parte della società: “Non c’era nessuna promessa da parte mia e comunque una cessione deve essere adeguata: io non vado a rinforzare una società concorrente in Italia a un prezzo che non è adeguato. Adesso Nkoulou sa quello che deve fare rispetto alla società, all’allenatore e ai compagni”. Un’intervista peraltro non autorizzata, quella all’Équipe, tanto che adesso dovrebbe portare come conseguenza anche una multa a carico del difensore francese.