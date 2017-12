Il sogno di Torino 2026 riparte dai sindaci delle valli olimpiche e dalla Camera di commercio. Nonostante la forte opposizione della base del movimento 5stelle al governo di Torino il lavoro per presentare una candidatura della città per i giochi invernali vent’anni dopo quelli del 2006 è andato avanti. La sindaca, Chiara Appendino, e l’assessore allo Sport, Roberto Finardi, si sono fermati dopo la levata di scudi di alcuni consiglieri, ma la palla è passata al presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Ilotte, che ha raccolto le manifestazioni d’interesse dei sindaci di Valsusa e Val Chisone, e sta lavorando per presentare un dossier sulla fattibilità economica dell’evento. L’appuntamento per una prima candidatura, dove dovrà esserci la firma della prima cittadina, di un rappresentante del governo e del presidente del Coni, Giovanni Malagò, è tra fine marzo e i primi d’aprile.

Entro la metà di gennaio l’analisi dei costi necessari per organizzare la competizione a 5 cerchi: “Il lavoro parte da uno studio dell’anno scorso sugli effetti positivi che le Olimpiadi hanno avuto per l’economia piemontese e per le valli che hanno ospitato i giochi – spiega Ilotte – Siamo al lavoro per presentare una proposta che possa convincere anche gli scettici”. Industriali, Camera di commercio e sindaci, da quello di Sauze di Cesana, Maurizio Beria, a quello di Sestriere, Valter Marin, sono favorevoli e si sono visti più volte nelle scorse settimane per studiare il dossier che, rispetto a quello preso in mano da Appendino mesi fa, si sta arricchendo di dettagli e progetti che potrebbero convincere anche gli attivisti del Movimento 5stelle.

L’ipotesi è che rispetto all’appuntamento 2006, il cui costo a consuntivo sfiorava i 3miliardi di euro, quella del 2026 abbia bisogno di investimenti dimezzati che dovrebbero arrivare in gran parte da finanziamenti nazionali, senza gravare quindi sul bilancio di Torino e degli altri enti locali. “Dare numeri in questo momento è prematuro – aggiunge Ilotte – Quello che vogliamo è proporre un progetto che sia il motore del rinnovamento della città. Torino ha sempre più una dimensione universitaria e quindi se si faranno le olimpiadi sarà importante non fare interventi che restino inutilizzati, ma creino gli spazi necessari agli atenei per ampliarsi come vorrebbero e come richiedono i tanti studenti che vogliono iscriversi qui. Ci sono aree dismesse, penso a quelle industriali, ma anche alle caserme, che potrebbero essere rigenerate e messe poi a disposizione”.

I nodi politici, soprattutto in consiglio comunale, restano, così come l’incertezza di chi vincerà le elezioni il 4 marzo. Anche per questo dal Coni non vogliono sbilanciarsi, ma tra chi caldeggia l’ipotesi serpeggia un certo ottimismo sul fatto che Malagò alla fine dirà sì. Lo scoglio è

la scelta di Milano come sede dell’appuntamento dove sarà decisa la città che ospiterà le Olimpiadi del 2026: per bon ton olimpico infatti il Paese dove si tiene la riunione del Cio non presenta candidature di solito, ma le difficoltà del comitato olimpico internazionale a trovare una città olimpica in Europa che rispetti i nuovi criteri di sostenibilità economica dell’evento potrebbero permettere di superare questo problema.