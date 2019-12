Ha suonato chitarra e tamburello in sala operatoria, alternando il repertorio proposto dalla neuropsicologa a momenti di improvvisazione mentre veniva operato al cervello per un tumore. Un musicista di 35 anni è stato operato da sveglio, alle Molinette della Città della Salute di Torino, con la tecnica ‘asleep-awake’.

Il paziente è stato quindi risvegliato in sala e, tramite il brain mapping, è stata identificata un’area corticale sicura da cui iniziare ad aggredire la lesione. Durante il brain mapping il paziente ha alternato alla testistica “classica” somministrata dalla neuropsicologa, momenti di improvvisazione ed esecuzione di brani musicali con l’aiuto di chitarra acustica e tamburello a mano.

Durante tutta la procedura e al termine i medici non hanno riscontrato alcun deficit, e il controllo post operatorio ha dimostrato il buon esito dell’intervento.

Non era la prima volta che l’équipe composta da Diego Garbossa, Antonio Melcarne, Matteo Monticelli, Filippo Veneziani Santonio, Pietro Zeppa utilizzava il metodo della chirurgia a paziente sveglio (awake surgery). Da qualche tempo sfrutta la possibilità di testare le cosiddette “funzioni superiori” dell’essere umano in sala operatoria, durante la rimozione di selezionate lesioni espansive cerebrali, per poter ottenere un’exeresi massimale con minimi rischi di deficit neurologici permanenti per il paziente, monitorandone, tramite alcuni test, funzioni come il linguaggio e le abilità visuo-spaziali, che non sarebbero verificabili con le normali tecniche di addormentamento del paziente.

Questa volta però a questi obiettivi se ne è aggiunto un altro, quello di preservare le abilità creative e di improvvisazione musicale.