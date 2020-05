L’afferra alle spalle, la fa voltare e poi le sputa in faccia. Non solo, prende a calci e pugni la porta del negozio, entra dentro e getta i telefonini a terra, provando a sputarle di nuovo sul viso, in piena emergenza coronavirus. Ieri mattina attimi di paura nel negozio di telefonia Iliad di Piazza Castello, all’angolo con via Roma,nel cuore di Torino. O>ggi l’uomo è stato arrestato: 42 anni, di origini marocchine, ha raccontato: “Ero ubriaco”.

La donna, dipendente dello store, si trovava all’esterno, sotto i portici, e si stava occupando della vetrina quando è stata aggredita. “Ora ho paura”, ha raccontato ai militari. Ha ripercorso ogni attimo, dal momento in cui lui l’ha strattonata e le ha sputato sul volto mentre si trovava fuori a quando ha provato a rifugiarsi in negozio ma l’uomo ha preso a calci e pugni la porta ed è entrato lo stesso. A quel punto si è avventato sulla merce, lanciandola e sbattendola sul bancone.

La dipendente, impaurita e sola in negozio, l’ha spintonato ed è riuscita a uscire e ha chiamato i carabinieri fornendo le indicazioni per trovarlo. I militari sono riusciti a intercettarlo sotto i portici, quando oramai era tutto finito ed era venuta meno la flagranza. Nel poeriggio di oggi, domanica, è stato rintracciato e arrestato. Le accuse sono di violenza privata, lesioni e danneggiamento. Lo scorso febbraio, alla vigilia dell’emergenza, un episodio simile era avvenuto in piazza San Carlo: anche in quel caso un uomo marocchino prendeva di mira soprattutto le donne, sputando contro di loro e definendole “inferiori”.