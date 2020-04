TORINO – Il calcio di Salvatore Sirigu ha un sapore antico e romantico, affascinante ma anche decisamente “contropelo”. Prendere o lasciare, il portiere del Torino non ama il prodotto del calciatore preconfezionato: facile quando si è una semplice comparsa nel mondo del calcio, meno quando ad esserlo è uno dei due portieri della Nazionale, insieme al giovane fenomeno Donnarumma, con un curriculum che passa da Palermo, Paris Saint-Germain, Osasuna e Torino.

Spigoloso ma dal grande cuore, disponibile anche nei confronti dei tifosi della Juventus che gli chiedono una foto: “Basta che togli il cappellino della Juve” la condizione necessaria espressa, con educazione e anche una spolverata di dolcezza, qualche mese fa a due ragazze bianconere. Sirigu è tra i calciatori della Serie A che appoggiano la raccolta fondi destinata alla Protezione Civile promossa da Sky Sport, che ha anche intervistato il portiere del Torino, una delle colonne dello spogliatoio granata pur non indossando la fascia di capitano: “Sicuramente sono uno dei più grandi dello spogliatoio, cerco di farmi sentire soprattutto con i più giovani. Poi c’è sempre il cretino che fa vedere che fa i piegamenti o qualche altro esercizio a casa e mi fa ridere”.

Una risata ha accompagnato le parole di Sirigu, impietoso nel ridimensionare l’esibizionismo di gran parte dei calciatori contemporanei, intenti a raccontare le loro sedute di allenamento casalinghe per ricevere like, commenti, nuovi followers adoranti. Una moda che non sfiora il portiere nato a Nuoro 33 anni fa e da sempre abituato ad essere sincero e schiatto, in campo e fuori, a costo di essere irriverente: eppure adorato da compagni e tifosi.