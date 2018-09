Ancora un’aggressione sul tram 4. Un uomo di 48 anni, di origine cinese, ha preso a calci e pugni uno dei controllori, appena saliti sul tram, ché era senza biglietto. E’ successo in via Sacchi alla fermata del 4, quando i controllori hanno accertato che era sprovvisto dei titoli di viaggio, gli hanno chiesto di scendere dal mezzo per compilare il verbale.

L’uomo, in risposta, ha colpito uno degli addetti con un pugno alla schiena. Una pattuglia della guardia di finanza del gruppo di Torino che passava dal centro in quel momento ha visto la scena ed è intervenuta. Il passeggero senza biglietto si è scagliato anche contro il militari del nucleo dei baschi verdi che però sono riusciti ad immobilizzarlo.

L’uomo aveva in tasca un permesso di soggiorno scaduto. E’ stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima e condannato a sei mesi di reclusione, è già stato rimesso in libertà.