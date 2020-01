Una nuova scritta nazista è comparsa ieri a Torino. Questa volta nel mirino è finita la figlia di un partigiano del quartiere Vanchiglia che si è trovata sul campanello due bigliettini con frasi ingiuriose in tedesco e una croce uncinata.

La signora, attiva nel gruppo dell’Anpi di quartiere, si è rivolta alla Digos della questura di Torino che sta cercando di capire chi possa essere l’autore. Si tratta infatti di persone che conoscono la donna e la storia della sua famiglia. Il padre infatti è stato un partigiano conosciuto in città. Dopo le scritte “Juden hier” a Mondovì e “Crepa sporca ebrea” in via Monferrato a Torino si tratta del secondo episodio a Torino e del terzo in Piemonte in pochi giorni.

Maria, la donna dell'insulto antisemita: "Mia madre era partigiana, la storia ritorna"







