Una trentina di attiviste No Tav si è radunata per protesta nell’atrio della sede del quiotidiano La Stampa, a Torino, dove ha anche sede la redazione locale di Repubblica. Le manifestanti, quasi tutte donne, puntano il dito contro la “narrazione” dei giornali in merito al tema della violenza sulle donne e per chiedere che Nicoletta Dosio, 73 anni, venga liberata. La “pasionaria No Tav” si trova in carcere dal 30 dicembre. Le manifestanti hanno quindi collegato le due questioni. “Lo stato ci arresta, la ‘ndrangheta fa festa” hanno scritto su uno striscione firmato “Fumne Notav”. Due delle manifestanti hanno poi incontrato un vicedirettore de “la Stampa”

“Siamo qui per manifestare la nostra indignazione per l’arresto di Nocoletta Dosio, storica militante No Tav, condannata a un anno per interruzione di pubblico servizio, un reato non grave di per sé, ma che se compiuto in Val di Susa e da una No Tav diventa gravissimo, tanto da meritare il carcere. Staremo accanto a lei e a tutte lecompagne e i compagni che vengono perseguitati perché non abbandonano le loro ragioni e i loro sogni” scrivono le donne No Tav in un volantino distribuito durante la manifestazione.