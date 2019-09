Si è risolta dopo tre settimane la bufera granata. La grana-Nkoulou, con il difensore camerunense che si era ribellato in maniera scomposta alla decisione della società di non collocarlo sul mercato, è rientrata oggi pomeriggio con le scuse del giocatore. Eccolo dunque il messaggio che Nkoulou ha rivolto ai compagni di squadra, al tecnico Mazzarri, allo staff, al club granata e ai tifosi: “Oggi arriva il momento di chiudere definitivamente questa polemica – scrive il centrale africano -. La serie A ha ripreso il suo cammino e per fare meglio della passata stagione dobbiamo essere uniti per il medesimo scopo. Dobbiamo essere concentrati per un solo obiettivo in modo che i tifosi siano orgogliosi di noi, scrivendo insieme una nuova pagina della storia del Toro. Pertanto ho deciso di lasciarmi alle spalle i momenti difficili di quest’estate per andare avanti senza esitazioni. Devo portare il mio mattone per la costruzione della casa perché la competizione sarà dura. Per questo motivo è necessario in primo luogo che io esprima le mie scuse se il mio comportamento è stato male interpretato, se ha contrariato o offeso i tifosi, i compagni di squadra, l’allenatore, lo staff e i dirigenti della società. Mi dispiace, ma non era il mio intento. Forza Toro! Firmato: Nicolas Nkoulou”.

Alla esternazione del giocatore ha risposto anche la società: “Preso atto delle parole e del ravvedimento di Nicolas Nkoulou, la società – d’intesa con il tecnico Walter Mazzarri – accetta le scuse del calciatore. Nkoulou, pertanto, tornerà ad allenarsi in gruppo con i compagni da martedì 17 settembre”. Lunedì sera, contro il Lecce, Mazzarri schiererà dunque una difesa orfana del suo perno centrale che sarà sostituito con ogni probabilità da Djidji. Poi, a partire dalla prossima settimana, ci sarà il reintegro di Nkoulou che permetterà così al Toro di presentare di nuovo una delle difese meglio allestite di tutto il campionato.