Mosse e contromosse

– Il Napoli le ha provate tutte per provare a scardinare i meccanismi difensivi del Torino, ma la formazione di Mazzarri ha dimostrato di aver ritrovato la solidità di un tempo. Ancelotti ha iniziato il match con i “piccoli”, poi ha puntato sui chili e sui centimetri di Llorente: lo spagnolo ha imitato il Milik visto in Champions, sprecando l’unica vera chance di un secondo tempo dominato da tante imprecisioni. Gli azzurri non sfruttano la chance presentata dal calendario con lo scontro diretto tra Inter e Juventus e rimangono a debita distanza anche dall’Atalanta.

Ancelotti vuole provare a colpire la linea a 3 del Napoli allargando molto Lozano e Insigne, esterni di un 4-3-3 che punta forte sugli inserimenti di Fabian Ruiz e sul lavoro di Mertens a sguarnire l’area di rigore. Mazzarri, senza De Silvestri per una sindrome influenzale, intuisce subito la minaccia e ordina ai suoi di difendere a 4, con Laxalt che si abbassa sulla linea di Izzo, N’Koulou e Lyanco e Ansaldi con più libertà sulla destra. Una bella discesa palla al piede di Luperto, schierato al fianco di Manolas vista l’emergenza difensiva, regala spazio a Ruiz per la prima conclusione pericolosa del match, su cui Sirigu compie il suo dovere in tuffo. Il Torino aggredisce meno del solito, è più basso e punta ai break per far male alla difesa azzurra: Rincon per Verdi al quarto d’ora dopo un pasticcio Di Lorenzo-Zielinski in uscita, sinistro di prima intenzione del grande ex di giornata, esterno della rete. Al Napoli sembra mancare sempre un pizzico di precisione per arrivare in porta, i padroni di casa sono decisamente più diretti e vanno vicini al vantaggio in coda alla frazione con una sberla di Ansaldi da fuori, respinta magistralmente da Meret.

Llorente spreca

Il Torino è sempre con la testa nel match, aiutato dalla foga del solito Belotti, che al 6′ segna ma in evidente posizione di offside. Ancelotti capisce di dover cambiare qualcosa e richiama prima Lozano, totalmente avulso dal match, e poi Insigne: dentro Callejon e Llorente. Lo spagnolo ha subito la palla per castigare Sirigu, sfruttando l’unico errore difensivo della serata granata: il cross di Di Lorenzo è delizioso, il colpo di testa in solitaria dell’ex Tottenham è incredibilmente impreciso. Si vive di strappi, di folate, di gesti estemporanei come la rovesciata a lato di Belotti. L’ultimo brivido è un sinistro di Ansaldi murato da Luperto, manca un quarto d’ora ma Napoli e Torino non si fanno del male, nonostante la voglia di Iago Falque di rimettersi in mostra al rientro in campo: l’ex Roma ci prova da fuori area con il mancino senza spaventare il sempre attento Meret. Segnali controversi per Ancelotti, positivi per Mazzarri, sicuramente il più soddisfatto dei due nell’abbraccio finale.

TORINO-NAPOLI 0-0 (0-0)

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Baselli (26′ st Meité), Laxalt; Lukic (38′ st Aina), Verdi (44′ st Iago Falque); Belotti. All.: Mazzarri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj (34′ pt Ghoulam); Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano (16′ st Callejon), Mertens, Insigne (22′ st Llorente). All.: Ancelotti

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Lukic, Lozano, Luperto

Recupero: 2′ e 4′