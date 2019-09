TORINO – Un campionato fa, contro il Parma, il Torino pregiudicò la rincorsa all’Europa che conta conquistando un solo punto su sei a disposizione. Ecco perché domani sera al Tardini i granata avranno un motivo in più per cercare la vittoria che li lancerebbe definitivamente nelle zone alte della classifica.

Walter Mazzarri, quali pericoli intravede nel Parma?

“Parliamo di una squadra organizzata, che sa difendersi ed è micidiale quando riparte. Ecco perché dico che sarà una partita difficilissima. Facciamo attenzione a Gervinho e Inglese, e a chi sa inserirsi come Barillà. E affrontiamola con la testa e con le gambe giuste”.

Che cosa ha detto alla squadra dopo la vittoria sul Milan?

“Venerdì mattina, subito dopo la partita contro i rossoneri, ho detto che se contro il Parma giocheremo come nel primo tempo contro il Milan ne prendiamo quattro. Per cercare di tenere alta la concentrazione ho sottolineato tutti i difetti del mondo”.

Un mese fa a Parma avete già battuto l’Atalanta.

“Ma stavolta c’è il Parma che per noi è una delle squadre più difficili da affrontare. Dunque si tratta di far tesoro dell’esperienza negativa dello scorso campionato in casa, quando andammo all’attacco all’arma bianca e subimmo le loro ripartenze”.

Come sta Nkoulou dopo la grana che lo ha coinvolto in estate?

“Nkoulou è ripartito da zero, e adesso si è azzerato tutto. Gli altri hanno potuto giocare tutti, adesso dipende da me fare le scelte. Ma d’ora in avanti lui è alla pari con tutti gli altri”.

Che momento sta vivendo Verdi?

“Simone può interpretare tanti ruoli, ma per poterlo fare essere al top della condizione fisica. Questo è un discorso che vale per tutti, ancor più per uno bravo tecnicamente come lui che invece al momento non ha ancora la brillantezza giusta”.

Come sta Iago Falque?

“E’ recuperato fisicamente ma non ha i novanta minuti nelle gambe; anzi, lui ancor meno degli altri. Dunque si tratta di inserirlo gradualmente”.

