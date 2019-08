Daremo tutto

– Serve un’impresa al Torino di Walter Mazzarri, ma l’animo con cui i granata si giocheranno tutto con il Wolverhampton dopo il 2-3 dell’andata non è dei migliori. Tiene banco il caso Nkoulou, tra i peggiori in campo nel match di Torino e ora praticamente fuori rosa su richiesta dello stesso calciatore: “Io ho un gruppo, ho dei ragazzi che stanno in panchina e non vedono l’ora di poter giocare. E io dovrei mandare in campo un calciatore che non ha voglia di farlo? Sono costretto a non farlo giocare”, afferma Walter Mazzarri nella tradizionale conferenza stampa di vigilia, chiarendo la vicenda. “Quando un giocatore ti dice che non c’è con la testa, per l’allenatore non è una bella cosa. Io ho insistito, ho cercato di rimediare alla situazione, ho provato a convincerlo prima del Sassuolo ma mi ha ribadito di non esserci con la testa. Non mi ha detto più nulla, non mi ha cercato: non ho intenzione di chiedere l’elemosina. Se lo metto in campo per forza, cosa succede se va male? Sono io il responsabile dei risultati. Se mi avesse avvertito del suo stato d’animo prima dell’andata gli avrei risparmiato di scendere in campo”.

Archiviato il capitolo Nkoulou, Mazzarri parla del match: “La risposta della squadra si è già vista contro il Sassuolo, domani mi aspetto che i ragazzi buttino fuori ogni goccia di sudore. Faremo di tutto per sovvertire i valori in campo. Abbiamo studiato a fondo i nostri avversari e sappiamo che anche loro hanno dei punti deboli, dovremo essere bravi a sfruttarli. Proveremo di tutto per interrompere la loro striscia di imbattibilità casalinga”. Quella di Nkoulou non sarà l’unica assenza pesante: fuori anche Ansaldi, Lyanco e Iago Falque. “L’andata è stata equilibratissima, abbiamo preso tre gol per errori che di solito non commettiamo. Se loro pensano di avere già la qualificazione in tasca – ha dichiarato il tecnico granata -, facciano pure. Dovremo essere più sciolti, più tranquilli, migliorare nel gioco con la palla mantenendo attenzione in difesa”.