– “Questa non è una partita. Questa è La partita”. Il fatto che a sintetizzare il clima derby annusato dalla parte granata sia l’ultimo arrivato, Cristian Ansaldi, dimostra come la tensione da stracittadina, sulla sponda granata, stia crescendo eccome. Tanto che Walter Mazzarri, dopo una settimana a curare ogni minimo dettaglio, detta le regole alla squadra: “Questo è un derby speciale, ma restiamo lucidi per tutti i novanta minuti, evitiamo gli eccessi di foga”, dice il tecnico a proposito delle sette espulsioni rimediate nei derby dal Toro nelle ultime cinque stagioni fra campionato e Coppa Italia. Arbitra Orsato, e Mazzarri è tranquillo: “Io non guardo neppure la designazione perché mi fido della classe arbitrale. Orsato è un grandissimo arbitro, bene così”.

A parole, il tecnico granata mescola le carte, ma di certo sta predisponendo le trappole per il collega Allegri: sarà un Toro coperto ma pronto al rilancio, con un centrocampo folto per fare densità e per chiudere i varchi ai bianconeri. Per gli amanti dei numeri, un 4-1-4-1 che si trasforma in un attimo in un modulo ad albero di Natale, con Rincon davanti alla difesa, e con Iago Falque, Baselli (su Pjanic), Obi e Ansaldi schierati davanti a lui. In avanti, invece, ci sarà soltanto Belotti che avrà in appoggio lo spagnolo chiamato al doppio incarico di occuparsi della fascia e di puntare in mezzo, mentre anche Baselli avrà licenza d’inserirsi. “Al di là dell’aspetto tattico, nel calcio ci sono dieci contrapposizioni, conta vincere i duelli personali. Poi conta avere una strategia chiara, con i giocatori che devono sapere sempre cosa fare. Facciamo le cose al meglio per aumentare la percentuale per fare risultato; poi ci sono gli episodi”. Ma come si affronta una Juve che arriva da nove vittorie e un pareggio? “Questi numeri, aggiungendo il fatto che la Juve subisce pochissimi tiri in porta, evidenziano quelle che saranno le nostre difficoltà”.

La prevendita viaggia a vele spiegate verso il tutto esaurito: restano a disposizione gli ultimi 800 biglietti fra distinti e tribuna ovest. Il derby avrà una platea stimata in 727 milioni di telespettatori in tutto il mondo, dal Giappone alla Cina, dall’India alla Nuova Zelanda.