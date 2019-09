“Verdi? Paga la lunga assenza”

– “Abbiamo meritato la vittoria grazie a un’ottima ripresa”. Walter Mazzarri applaude i suoi per essere riusciti a ribaltare contro il Milan una gara difficilissima: “Siamo stati macchinosi nel primo tempo, ma siamo riusciti a non subire il secondo gol e questo ci ha consentito di rientrare in partita. Nell’intervallo ho dato certezze ai miei giocatori e ho cambiato modulo. I ragazzi sono entrati nel secondo tempo con un piglio diverso e sono riusciti a fare la differenza”. Il successo consente ai granata di salire al 4° posto: “La classifica non si deve mai guardare, è quello che ci ha contraddistinto nello scorso anno durante la cavalcata del ritorno. Per noi il campionato è come il Giro d’Italia: cerchiamo di vincere più tappe possibili a cominciare da Parma lunedì”.

Mazzarri analizza così la prestazione dei giocatori offensivi, in particolare la prova della coppia Belotti-Zaza e di un Verdi apparso ancora non in condizione: “Zaza e Belotti si sono cercati meglio nella ripresa, forse esagerando un po’ nel finale. Devono imparare ulteriormente a fare sempre la cosa più logica per la squadra. Verdi? Nel calcio moderno chi non sta bene fisicamente non può giocare. Simone è stato fermo per tanto tempo, ha fatto pochi allenamenti e sta cercando la condizione. La deve trovare anche giocando, oggi ha fatto una buona gara, specie sull’esterno”, conclude.

Belotti: “Abbiamo tirato fuori l’orgoglio”

Andrea Belotti, protagonista della vittoria granata, analizza così la partita: “Nel primo tempo non siamo partiti bene, abbiamo lasciato il pallino del gioco al Milan. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia tutti e abbiamo tirato fuori fame e orgoglio nella ripresa. Perdere fa rodere, non ci tenevamo alla terza sconfitta di fila. Grazie anche ai nostri tifosi e alla carica che ci hanno dato siamo riusciti a trovare i tre punti”. Il centravanti granata racconta così la doppietta: “Il mio primo gol è stato un’iniziativa personale su un grande lancio di Rincon e ci ha dato la scossa per crederci ancora di più. Il secondo gol è stato istintivo, mi è rimasta la palla dietro, si è alzata e la prima cosa che ho pensato è stata provare a segnare in rovesciata. Al di là dei miei gol noi dobbiamo pensare che tutte le partite per noi sono esami. Dobbiamo migliorare sia come squadra che singolarmente”.