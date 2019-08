– Le sorprese sono il pane quotidiano del calcio contemporaneo. Un assioma indeclinabile della filosofia di Mazzarri, venuto in soccorso nei turni precedenti per tenere alta la tensione del gruppo contro avversari come il Debrecen o lo Shakthyor Soligorsk e che contro il Wolverhampton, favorito alla vigilia, potrà tornare utile al Torino. “Giocheremo contro una squadra organizzata, con giocatori molto forti – conferma il tecnico granata -: ma se noi faremo le cose al massimo delle nostre possibilità, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo lavorare su di noi”.

L’attesa è tanta per il playoff che vale la fase a gironi di Europa League contro i Wolves, settima forza della Premier League a trazione portoghese: sette in campo, uno in panchina, sei a dirigere la partita guidati da Artur Dias, arbitro che ha sollevato qualche perplessità vista la sua origine. “Gli arbitri, come i miei calciatori e quelli avversari, li giudico alla fine della partita”. Dribbla le polemiche Mazzarri, concentrato sul suo Torino, stessa fisionomia dell’anno scorso ma nel pieno di un percorso di crescita che permette all’allenatore di gonfiare il petto: “Gli esami non finiscono mai ma con i Wolves non sarà un esame. Sono a caccia di conferme, l’anno scorso abbiamo giocato partite contro avversarie che giocavano un bel calcio, come Atalanta e Sampdoria, vincendo, senza considerare le grandi che abbiamo affrontato. Li abbiamo battuti con forza, unione, spirito di squadra: caratteristiche che voglio vedere anche domani”.

Una doppia sfida che metterà di fronte le settime classificate di Premier League e Serie A, sfida gustosa oltre che decisiva per la stagione granata. Lo sanno i tifosi del Torino, che hanno preso d’assalto il botteghino puntando dritto al record di presenze, ne è consapevole Mazzarri, concentrato e stimolato dalla sfida con Espirito Santo (o “Santo Spirito”, come da lapsus del tecnico livornese) e con la squadra dei figliocci di Jorge Mendes. Una squadra compatta, speculare al Torino, capace di ingolfare il Manchester United nello scorso turno di Premier: “Squadre come i Wolves fanno soffrire anche il Manchester, quindi è normale che potremmo avere difficoltà. Ma il Wolves è forte perché sa fare bene la fase difensiva ma sa anche aggredire come è successo nel secondo tempo della sfida con i Red Devils. Sono una squadra esperta, che sa quello che fa, quello che vuole”.

Possibile, viste l’assenza di Iago Falque e i dubbi sulla presenza di Lukic, l’impiego di Zaza e Belotti in attacco: “Nei movimenti specifici dell’attacco li ho visti bene, se giocheranno insieme spero che si vedano ancora miglioramenti”.