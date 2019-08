“Vogliamo la rivincita”

Riscattare la sconfitta nell’andata dei preliminari di Europa League contro il Wolverhampton e iniziare la Serie A con una vittoria: è questo il mantra di Walter Mazzarri alla vigilia della gara casalinga contro il Sassuolo. “Ho chiesto alla squadra di resettare e pensare subito al match di campionato – ha dichiarato a Torino Channel il tecnico granata – perché sappiamo che il Sassuolo è una squadra molto agguerrita, hanno fatto molto sul mercato, hanno preso giocatori importanti, alcuni sono quelli che ci hanno dato fastidio ad Empoli come Traoré, Caputo e altri”.

L’allenatore toscano ha messo in guardia i suoi: la sfida contro la squadra di De Zerbi non è da prendere sotto gamba. “Il Sassuolo applica un calcio che se non stai attento, se non fai le cose bene, ti può mettere in difficoltà. Noi cercheremo di prendere la rivincita sull’ultima sconfitta – ha proseguito Mazzarri -, abbiamo bisogno di tutti e cerchiamo di fare bene a prescindere dalla partita di Europa League. Poi da lunedì entreremo in merito per vedere di fare qualcosa di diverso in Inghilterra. I tifosi sono il nostro valore aggiunto l’hanno dimostrato sempre e soprattutto giovedì da un certo momento in poi quando insieme alla squadra sono stati un blocco unico. Sono il 12° e il 13° uomo in campo e anche domani ci dovranno aiutare”. Il tecnico del Torino ha anche detto la sua sulla nuova Serie A: “Sarà un campionato molto imprevedibile e ho la sensazione che rispetto agli ultimi anni sarà davvero più combattuto. Ci sono tante squadre che sono cambiate, tanti allenatori, e quindi può essere che quest’anno sarà un campionato veramente avvincente e imprevedibile”.

Dubbio Belotti

Per quanto riguarda gli 11 da schierare contro il Sassuolo, Mazzarri deve prima di tutto verificare le condizioni di capitan Belotti, uscito malconcio dalla sfida contro il Wolverhampton. “Lui con la testa è già al Sassuolo e io verificherò ancora come sta, ma do per scontato il suo utilizzo. Voglio verificare la condizione di quelli che giovedì sono entrati dalla panchina, che sono quelli che sono arrivati per ultimi durante la preparazione ma sono giocatori importanti, per vedere di mettere qualcosa di fresco in questa partita – ha sottolineato il tecnico del Torino -, farò delle valutazioni ed è possibile che ci siano dei cambiamenti sull’11 titolare”.