Rappresenta un esame di maturità, la trasferta del Torino a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Perché in stagione i granata hanno spesso sbagliato partita proprio quando si sono trovati di fronte squadre in difficoltà. Com’è oggi il Sassuolo che ha vinto soltanto una delle ultime otto partite giocate: ecco perché Mazzarri non si fida proprio degli emiliani.

Walter Mazzarri come inquadra la partita di domani contro il Sassuolo?

“Questa è una partita-trappola. Perché gli emiliani hanno una classifica bugiarda pur giocando un buon calcio. Il Sassuolo ha un bravo allenatore e mette tutti in difficoltà; però paga a caro prezzo le ingenuità che commette”.

E quindi cosa dovrà fare il Toro reduce da tre vittorie consecutive nel 2020?

“Dobbiamo vedere il pericolo. Però la squadra sta bene e dunque mi aspetto una partita di grande veemenza con tanto pressing”.

Ha visto la giusta convinzione in allenamento?

“La squadra si è allenata bene. Ora sta a me ‘martellarli’ per evitare cali di concentrazione, anche perché già in altre circostanze qualcosa non è andato. E in questo senso le tre vittorie consecutive del 2020 possono fuorviare”.

Com’è andata la settimana di Verdi dopo il gesto di reazione di domenica scorsa?

“A volte ci sono situazioni che fanno bene. Simone ha chiesto scusa e poi ha risposto sul campo in allenamento per dimostrare di aver capito tutto. In settimana l’ho visto molto carico e sono fiducioso che faccia bene: il problema è superato”.

Qual è la situazione del prato del Grande Torino?

“Dopo la Spal dissi che c’erano dei problemi, ma in questo periodo dell’anno è anche normale che sia così. E la società si è subito attivata per la rizollatura che è in corso in questi giorni”.

Nell’ultimo mese si è registrata la crescita esponenziale di Berenguer. Quali sono i suoi margini di crescita?

“In questo periodo sta lavorando molto sotto l’aspetto fisico e della concretezza davanti alla porta. Deve trovare continuità di rendimento ma ha i numeri per diventare un top”.

Lo scorso anno avevate gli stessi punti di ora. Che cosa vuol dire?

“Che questo è un gruppo vero, composto da ragazzi bravi che credono nel lavoro e nell’organizzazione. E anche nel loro allenatore. Le critiche di questi mesi ci hanno compattato, senza dimenticare che quest’anno il campionato è più difficile. Dunque, il fatto di avere gli stessi punti in classifica ha maggior valore”.