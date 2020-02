TORINO – Dopo cinque sconfitte consecutive, rimediate fra campionato e Coppa Italia, il Torino è chiamato a dare segnali di risveglio nel posticipo di domani sera a San Siro contro il Milan.

Moreno Longo, qual è la trappola rossonera da disinnescare?

“Non c’è una trappola particolare se non il fatto di trovare una squadra in salute che in queste settimane ha raccolto meno di quanto proposto. Il Milan ha risolto i problemi che aveva inizialmente, grazie al lavoro di Pioli e all’arrivo di Ibrahimovic”.

Sta studiando una “gabbia” per frenare Ibrahimovic?

“Ibra è un giocatore di tale spessore che sarebbe limitante pensare di prendere precauzioni solo per lui. Io penso ad un atteggiamento collettivo, in cui tutti si diano una mano”.

Fin dal primo giorno di lavoro lei ha puntato l’attenzione sulla condizione atletica. Registra dei miglioramenti?

“Non si può cambiare più di tanto in poco tempo. Ciò che mi fa ben sperare è l’atteggiamento della squadra: i ragazzi hanno lavorato sodo ed è un bel segnale. E mi aspetto passi avanti”.

Come sta Verdi?

“Ha ancora la febbre, non si è allenato nemmeno oggi ma è convocato. Ma in caso di assenza sappiamo come sostituirlo”.

E’ fantascienza pensare ad una difesa a quattro?

“E’ una variabile cui penso, ma non è l’aspetto primario su cui focalizzarsi come ricetta per tutti i mali. Anche perché la squadra in passato aveva dato buone risposte anche con la difesa a tre”.

Dica la verità: la classifica mette paura?

“Io sono giovane ma non sono rimbambito. So bene che si tratti di combattere su ogni campo per muovere una classifica che dice che fino al Sassuolo siamo tutti dentro. La bagarre è iniziata e noi non dobbiamo tirarci indietro”.

Come stanno Zaza e Baselli?

“Stanno meglio e adesso il loro problema è il minutaggio. Possono fare uno scampolo di partita, sapendo che Baselli è fermo da più tempo di Zaza”.

Come sta Belotti? Che tipo di lavoro gli chiede?

“Andrea sta bene, ma è normale che quando le cose non funzionano sia difficile esprimersi al top anche per uno come lui he è un centravanti di primissimo livello in ambito europeo. A me piace un Belotti più vicino alla porta: non gli chiedo di correre meno ma di correre meglio”.

A proposito della contestazione di qualche settimana fa, ha l’impressione che i giocatori abbiano capito la situazione?

“Io non entro nel merito del passato. Però sotto la mia gestione non voglio alibi, perché la cultura degli alibi è pericolosa, ti spinge verso il basso. Quindi non voglio sentir parlare di pressione dell’ambiente: siamo noi che dobbiamo trascinare i tifosi dalla nostra parte e l’apertura del Fila può solo far bene”.





